Dave hospitalisé : grosse frayeur pour ses cervicales, détails sur les conséquences

Plus de peur que de mal ? Oui et non... Certes, le chanteur Dave a finalement pu quitter le service de réanimation dans lequel il avait été admis le 25 janvier après une lourde chute sur la tête survenue à son domicile mais l'interprète de Vanina n'est pas prêt de remonter sur scène avant un moment. En effet, comme le relate le magazine Closer, sa chute a entraîné quelques conséquences fort désagréables.

Comme l'avait rapporté son attaché de presse François Troller, le chanteur néerlandais de 77 ans avait été admis dans un hôpital proche de la capitale après avoir fait une lourde chute "dans son appartement parisien" et, selon Closer, Dave aurait fait une chute de 2,5 mètres ! "Il a morflé, il s'est bien cogné la tête", avait de son côté révélé l'un de ses meilleurs amis, l'acteur Daniel Auteuil. Le magazine apporte quelques détails supplémentaires sur la convalescence de l'artiste. "Dave va désormais devoir porter une minerve afin de maintenir son cou en place. Ses cervicales ont été sérieusement touchées lors de sa chute puisque c'est sa tête qui a encaissé une grosse partie du choc. La minerve lui permettra donc de garder le cou immobile pour lui permettre un rétablissement complet", peut-on lire.

Dave, de son vrai nom Wouter Otto Levenbach, devrait donc être éloigné de son public pour un bon bout de temps. C'est ce qu'avait rapidement laissé entendre son attaché de presse dans le communiqué transmis à la presse : "Dave est contraint d'annuler tous ses engagements des prochaines semaines." L'artiste, dont le dernier album intitulé Souviens-toi d'aimer - produit par son ami Renaud -, est paru en 2019, devait donner quelques concerts en février et mars dans le Nord de la France. Et, toujours selon le magazine, Dave "était par ailleurs en pleine promotion de son prochain album intitulé Noce d'or au moment de sa chute."

Nul doute que pendant cette longue période de convalescence, Dave pourra compter sur la présence réconfortante de son mari Patrick Loiseau, avec lequel il vit une belle histoire depuis plus de cinquante ans !