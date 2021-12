David Cottin : L'ancien jockey star suspecté de viol sur mineur

C'est une affaire très sérieuse qu'ont révélé plusieurs médias le 17 décembre dernier. Selon leurs informations, un nouveau scandale est en train de toucher le monde hippique. Pour rappel, début 2020, la star de la discipline Pierre-Charles Boudot, a été mis en examen pour le viol d'une employée d'écuries de Chantilly dans l'Oise. C'est aujourd'hui un autre jockey réputé - qui a pris sa retraite et occupe le poste d'entraîneur au centre France Galop de Chantilly - qui se retrouve au coeur d'une affaire judiciaire similaire.

D'après les informations d'un journaliste de France Télévisions et du Parisien, l'ancien jockey star David Cottin, âgé de 31 ans, est sous le coup d'une enquête préliminaire, ouverte par le parquet de Senlis (Oise) pour des faits de viol sur mineur. Ouverte le 20 octobre dernier, l'enquête a été confiée à la brigade de recherche de Chantilly et elle concerne la plainte d'une jeune femme mineure travaillant dans le milieu hippique. Selon les informations de nos confrères, la victime présumée indique que les faits remonteraient au 16 octobre, lors d'une "soirée arrosée au domicile d'un ami de David Cottin".

Après le tour de plusieurs boîtes de nuit du coin en compagnie d'entraîneurs, de jockeys et d'employés d'écurie, le petit groupe aurait fini la soirée chez cet ami de David Cottin. Pour l'heure, les circonstances du supposé viol n'ont pas encore été dévoilées et l'ancien jockey mis en cause n'a pas encore été interrogé par les gendarmes. Contacté par des journalistes du Parisien, David Cottin nie en bloc ces accusations. "Cette rumeur a été lancée il y a six semaines, mais je ne suis au courant de rien. Mon nom n'apparaît nulle part. J'ai évidemment pris un avocat qui m'a conseillé de laisser parler, car pour le moment, il n'y a rien", assurait-il vendredi dernier.

David Cottin reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.