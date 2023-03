David Mora en "slibard" et ultra-musclé : cette photo de sa compagne qui avait affolé les internautes

"Je pensais pas qu'il était aussi costaud", "Papa musclé", "trop balèze", "Ça bosse dur", "On peut remarquer un beau travail des épaules", pouvait-on lire en dessous du post. "Rien n'est plus beau qu'un papa et son enfant dans les bras", avait tout de même souligné un abonné. Pour rappel, pour rester sur cette complicité père-fille, c'est en février 2021 que le couple avait présenté leur petite princesse à leur communauté pour la première fois. C'est Davina Vigné qui s'en était chargée, en publiant une vidéo sur laquelle on peut apercevoir son bébé allongé dans son beau berceau, avec le visage caché.

Ensuite, celle qui a également eu un petit garçon né d'une précédente relation avait partagé un montage photos, sur lequel on pouvait notamment apercevoir David Mora prendre sa fille dans ses bras. "C'est la plus jolie des merveilles et elle ressemble comme deux gouttes d'eau à son papa", avait-elle commenté dans la légende son post.