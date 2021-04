David Mora (Scènes de ménages) : Déclaration enflammée à sa compagne Davina et photo avec bébé

Devenu père pour la première fois en janvier 2021, David Mora savoure chaque instant passé avec bébé et ne manque pas de reconnaissance envers son amoureuse, Davina. Fier de sa petite famille, l'acteur de Scènes de ménages a partagé une inattendue déclaration enflammée sur Instagram, samedi 17 avril 2021.

Partageant une photo de lui, tout sourire avec sa compagne et leur bébé, le visage volontairement tourné pour préserver son anonymat, l'acteur écrit : "3 mois... Aujourd'hui sonne la fin du premier trimestre ! Merci mon Amour pour ce formidable bulletin. C'est très encourageant ! Merci d'être si aimante et attentionnée. Merci pour ta patience (surtout avec moi) et ta bienveillance. Merci d'être celle qui rit, qui pleure, qui chante, qui chante en rotant, qui parfois a l'oreille qui craque, qui négocie comme son père, qui a des fous rires comme sa mère, qui déborde d'imagination, d'envies. Merci pour la petite fille que tu m'as donné et que j'te rendrai JAMAIS !!!! Merci d'être là, d'être toi. Merci la vie... Merci à mon agent, Merci la figu, Merci la régie, Merci la cantine, Merci les costumes... DAVINA ! JE T'AIME ! ATTENDS-MOI J'ARRIVE ! @davina_vigne_"

David Mora, âgé de 38 ans, et sa belle Davina ont accueilli une petite fille dont ils gardent pour l'heure le prénom toujours secret. Un bébé qui a aussi fait la joie du fils aîné de Davina, né d'une précédente relation. Un garçon de 12 ans qui entretient une belle relation avec son célèbre beau-père.