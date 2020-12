David Mora (Scènes de ménages) sans barbe et les cheveux mi-longs, ses improbables sosies

Le 29 décembre, c'est la Saint David et il était hors de question pour Davina Vigné de passer à côté. La compagne de David Mora, célèbre Fabien dans Scènes de ménages, a donc décidé de rendre hommage au comédien en diffusant une photo inattendue de lui. Une image divulguée sur Instagram qui a beaucoup fait réagir.

"Bonne fête mon dada d'amour #saintdavid #saintedavina. Je suis amoureuse aujourd'hui et hier aussi et demain encore plus", a écrit celle qui est enceinte de son premier enfant. Des mots choisis pour légender un portait de son homme où il apparaît méconnaissable. Et pour cause, David Mora, plus jeune, pose en gros plan sans barbe et avec des cheveux plus longs. On a du mal à le reconnaître. "Bonne fête mon amour. Merci de m'avoir choisi. Une enquête qualité vous sera très prochainement envoyée. Je vous aime", a répondu l'acteur en commentaire.

Assumant totalement son look, le partenaire d'Anne-Élisabeth Blateau a, quelques heures plus tard, posté lui aussi la photo sur compte Instagram et demandé : "Sépia moi ?" (Comprendre "C'est bien moi ?", "sépia" faisant référence à la couleur de l'image). Et ses fans qui ont bien compris qu'il s'agissait bel et bien de lui, lui ont trouvé deux excellents sosies.