Joaquin Phoenix papa : Rooney Mara a accouché, un prénom symbolique

Rooney Mara et Joaquin Phoenix sont parents ! Les deux acteurs américains viennent d'accueillir leur petit garçon, comme l'a rapporté Buzzfeed, le 28 septembre 2020. Hier, lors du festival du film de Zurich, le réalisateur russe Victor Kossakovsky - dont le film Gunda a été produit par l'acteur - a annoncé lors d'une conférence de presse pour le long métrage que Joaquin Phoenix "venait juste d'avoir un bébé", un "superbe garçon".

"Par ailleurs, il vient juste d'accueillir un bébé. C'est un superbe petit garçon prénommé River", a-t-il annoncé. Malgré l'accent très prononcé du cinéaste, on comprend bien que Joaquin Phoenix a ici choisi de rendre hommage à l'homme qui a marqué sa vie : son frère, l'acteur disparu River Phoenix. En 1993, il a vu son grand frère mourir dans ses bras, d'une overdose mortelle de Valium et de méthamphétamines à la sortie d'une boîte de nuit de Los Angeles. Âgé de tout juste 23 ans, cette étoile montante d'Hollywood s'était éteinte dans la rue.

Le 9 février dernier, Joaquin Phoenix rendait un vibrant hommage à son frère disparu, lorsqu'il acceptait l'Oscar du Meilleur acteur dans Joker. "J'ai été égoïste, cruel, difficile. Je ne suis pas un modèle... mais beaucoup ici m'ont donné une seconde chance et je pense que c'est là que l'on trouve le meilleur dans chacun. Quand on se soutient les uns les autres. (...) Quand il avait 17 ans, mon frère a écrit ces paroles de chanson : 'Cours après l'amour et la paix suivra.' Merci", avait déclaré l'acteur de 45 ans.

Rooney Mara et son mari n'avaient pas vraiment annoncé l'arrivée de bébé. L'actrice américaine, âgée de 35 ans, avait été photographiée enceinte dans la rue, confirmant ainsi les rumeurs de la presse people. Rappelons que les deux acteurs s'étaient rencontrés sur le tournage du film Her, en 2013. Depuis, ils ont collaboré sur trois autres productions : Don't Worry, He won't get far on foot, Dominion et Mary Magdalene. Très engagé dans la cause environnementale, ils restent extrêmement discrets sur leur vie privée. Il faudra donc patienter encore pour espérer voir la bouille de leur fils.