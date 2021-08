Delphine Jubillar : Des proches entendus pour la première fois et de nouvelles investigations à venir

Plus de neuf mois sont passés et toujours aucune nouvelle de Delphine Jubillar. L'enquête piétine depuis un moment et l'espoir de revoir la jeune infirmière de 33 ans est désormais très mince si l'on en croit les proches de la mère de deux enfants. Après des mois de recherche et toujours aucun suspect, son compagnon, Cédric, a été mise en examen pour meurtre et écroué le 18 juin dernier. Deux mois plus tard, l'artisan plaquiste de 34 ans est toujours sous les barreaux, mais aucune preuve de sa culpabilité n'a permis à la justice de l'incriminer et son avocat estime d'ailleurs qu'il pourrait prochainement sortir.

Les deux frères et la soeur de Delphine entendus

Face à cette situation inextricable, de nouvelles investigations vont être lancées prochainement et ce sont nos confrères de La Dépêche qui nous l'apprennent. Dans un article publié mardi 17 août, ils indiquent que les deux frères et la soeur de celle qui voulait refaire sa vie avant sa disparition ont été entendus par les juges d'instruction pour la première fois. L'audience a eu lieu sans que grand monde soit au courant, dans le cabinet des deux magistrates du pôle criminel du tribunal judiciaire de Toulouse. "Une prise de contact et une audience de procédure classique", selon une source proche du dossier.

Sébastien, Mathieu et Stéphanie ont ainsi pu prendre connaissance du dossier , le tout en présence de leurs avocats. "Ils cherchent à savoir ce qui est arrivé à leur soeur et ils n'ont que cette question-là en tête", assure une source. Selon La Dépêche, de nouvelles recherches pourraient également avoir lieu "courant septembre" pour essayer de retrouver une trace de Delphine. Ces recherches s'effectueraient dans un périmètre proche de Cagnac-les-Mines, où le couple avait une maison.

L'enquête relancée ?

Les juges d'instruction veulent lever le mystère sur plusieurs éléments troubles du dossier et notamment les cris de femme entendus aux alentours de 23h par deux voisines situées à une centaine de mètres de la demeure des Jubillar.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.

Retrouvez l'article dans son intégralité sur le site de La Dépêche.