Delphine Jubillar : Ses frères et soeurs pensent que "Cédric cache des éléments"

Ils n'ont plus aucune nouvelle d'elle depuis le 16 décembre 2020. Les proches de Delphine Jubillar continuent de se demander ce qui est arrivé à la jeune femme de 33 ans. Disparue du côté de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, cette mère de deux enfants n'a plus donné signe de vie depuis plus de 8 mois et l'enquête patine. Alors que son mari, Cédric Jubillar, est pointé du doigt par ses amies et fait figure de suspect numéro un dans cette affaire, nos confrères de La Dépêche publient un article dans lequel ils interviewent Me Jean-Luc Forget, l'avocat d'un des frères de Delphine, Sébastien Aussaguel.

Ils ont la conviction qu'ils ne verront plus leur soeur, et que Cédric cache des éléments sur cette disparition

Interrogé sur l'état d'esprit du frère de Delphine, l'avocat avoue que le pessimisme règne au sein de la famille. "La famille, les deux frères et la soeur, ont la conviction que Delphine est décédée", assure-t-il. Si Cédric Jubillar est mis en examen pour meurtre et écroué depuis le 18 juin dernier dans cette affaire, Me Jean-Luc Forget n'accuse pas pour autant celui qui a retrouvé l'amour depuis. "Je ne dis pas cela", répond-il quand le journaliste lui demande si Sébastien Aussaguel est convaincu de la culpabilité de l'artisan plaquiste de 34 ans. "Je n'ai pas dit qu'ils pensent que Cédric Jubillar est coupable, mais ils ont la conviction qu'ils ne verront plus leur soeur, et que Cédric cache des éléments sur cette disparition", précise-t-il par la suite.

Après de nombreux mois d'attente insoutenable à espérer un retour de Delphine, ses proches semblent désormais résignés. "Ils luttent contre ce sentiment depuis 6 mois. Sébastien Aussaguel a acquis, et c'est sa douleur aujourd'hui, la conviction qu'il ne reverra plus sa soeur. (...) Ils luttaient contre ce sentiment qui les a rattrapés", informe l'avocat.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.

Retrouvez l'interview en intégralité sur le site de La Dépêche.