Delphine Wespiser, toujours brouillée avec Natoo après Les Traîtres : elle ne digère pas, sa réponse cash !

Après l'émission, pas sûr qu'elles aient eu envie de partir en vacances ensemble ! Ce mercredi, les téléspectateurs du nouveau jeu diffusé sur M6, Les Traitres, ont pu assister à une véritable dispute inattendue, qui a opposé l'ex-Miss France Delphine Wespiser à la Youtubeuse Natoo. Alors qu'elles tentaient de déterminer qui étaient les "traitres" qu'elles cherchaient, les deux femmes se sont en effet sévèrement taclées.

Tout est parti d'une petite phrase de l'amie de McFly et Carlito, qui, agacée par le ton de sa rivale, lui a lancé un dur : "Je te trouve sèche et agressive". Et il n'en fallait pas plus à la chroniqueuse de Touche pas à mon poste pour répliquer : "Contrairement à toi je n'ai pas l'habitude de jouer la comédie ". Ambiance ! Et rien ne s'est arrangé entre les deux femmes depuis, comme celle-ci l'a confié en interview pour Télé-Loisirs.

Plutôt réputée pour son franc-parler, celle qui avait été mise sur la touche par Cyril Hanouna en raison de ses opinions politiques pendant la dernière campagne présidentielle a expliqué comment tout avait commencé entre elles. "Dès les premières heures, elle a commencé à me prendre pour cible pour je ne sais quelle raison, du coup, c'est devenu un peu réciproque", a-t-elle révélé. "C'est dommage car elle m'a vue à l'opposé de qui j'étais. Elle a rejeté tout ce qui venait de moi. Ça m'a fait vraiment blessée".

Une situation qui ne lui a pas plu et qu'elle ne comprend toujours pas : "J'ai mis plusieurs jours à m'en remettre. J'étais effondrée, rincée. Je me suis beaucoup remise en question. Quand on pense véhiculer une image et qu'on se rend compte que les gens ne vous perçoivent pas du tout comme ça, c'est perturbant. Mais au final, cette aventure m'a fait grandir".

Et les deux femmes ne se sont toujours pas reparlé : après le tournage, Delphine Wespiser a tenu à prendre ses distances avec celle dont le vrai prénom est en réalité Nathalie. "Aujourd'hui encore, je ne sais pas si je lui en veux par rapport au jeu, si on pourrait être amie dans la vie. C'est encore trop flou" a-t-elle expliqué, avant d'en révéler un peu plus. "Elle m'a envoyé un message pour s'excuser après le tournage... Je n'ai pas répondu. Mais encore une fois, c'était le jeu. Ce jeu retourne la tête à tout le monde".