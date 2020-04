Delphine Wespiser une nouvelle fois en deuil à cause du coronavirus

Âgé de 75 ans, Jean-Marie Zoellé, maire de Saint-Louis (Alsace), avait été réélu au premier tour des élections municipales le 15 mars dernier, avec 84% des suffrages. Il est mort lundi 6 avril à l'hôpital.

Le 23 mars dernier, Delphine Wespiser avait révélé que son médecin était mort du Covid-19. Il s'agissait de Jean-Marie Boegle, son gynécologue. Elle avait publié un message : "Celui qui a suivi la grossesse de ma maman lorsqu'elle m'attendait. Celui qui m'a donné confiance et a répondu à mes interrogations d'adolescente et à mes questions de femme, toujours, à mes côtés sans me juger. Le gynécologue décédé hier de Mulhouse est celui qui avait une urgence pour ne pas pouvoir me faire naître, un fameux 3 janvier 1992, qui a proposé son meilleur collègue pour l'accouchement de ma maman, mais qui était là tout de suite après, pour le grand bonheur de mes parents, les rassurant et les félicitant pour cette petite fille. Alors que, pourtant, on leur avait annoncé à la naissance et pendant plusieurs heures que j'étais un garçon, Kevin. Malgré sa bonhomie et sa sympathie sincère, j'aurais dû téléphoner la semaine dernière pour un rendez-vous que je fais traîner, mais encore une fois, je ne l'ai pas fait. Il me le disait souvent d'ailleurs : 'Delphine, je sais que venir me voir n'est pas un moment de plaisir, mais c'est important !' Je l'ai fait attendre, mais lui, jamais. En grande impatiente, c'est lorsque j'avais des urgences que je le contactais et qu'il me répondait dans les cinq minutes de son portable, me donnant rendez-vous dans la matinée."