Demain nous appartient : Un célèbre acteur, révélé très jeune au cinéma, rejoint la série !

En 2004, le public français découvrait le personnage du petit Pierre Morhange, prodige du chant, dans le film retentissant Les Choristes. Sous les traits du jeune chanteur, les spectateurs découvrent aussi... Jean-Baptiste Maunier. À seulement 14 ans, l'adolescent devenait une icône du cinéma et raflait la sympathie du public. Assez discret depuis, l'acteur continue néanmoins de faire quelques apparitions. Cette année, c'est d'ailleurs dans la série Demain nous appartient qu'il compte bien s'illustrer !

Ces derniers mois, les différentes intrigues du célèbre feuilleton ne cessent de s'étoffer avec de nouveaux rebondissements et de nouveaux acteurs. Pour bien commencer cette année 2023, c'est un nouveau professeur de SVT (Sciences et Vie de la Terre) qui va faire son arrivée au sein du lycée Agnès Varda. Selon les informations dévoilées par nos confères de Télé Loisirs, c'est donc bel et bien Jean-Baptiste Maunier qui a été choisi pour incarner ce nouveau personnage. Toujours d'après ces mêmes informations, le comédien, aujourd'hui âgé de 32 ans et papa d'un petit garçon, aurait déjà commencé le tournage. Son personnage, baptisé Benoît, devrait ainsi apparaître à l'écran d'ici quelques semaines seulement.

Une grande première

Pour Jean-Baptiste Maunier, décrocher un rôle principal dans une série est une grande première. Pourtant, la carrière du comédien se veut très variée. Après avoir joué dans divers films sortis au cinéma, le jeune homme a aussi tenté de se lancer dans la musique et a même sorti deux albums : l'un en 2016 et l'autre en 2017. Il s'est également illustré dans plusieurs courts-métrages, téléfilms et pièces de théâtre. Rappelons aussi qu'il fait beaucoup de doublage (série américaine, jeux vidéos, films d'animation...) et qu'il a participé à la 11e saison de Danse avec les stars, en 2021.

Concernant les séries télévisées, Jean-Baptiste Maunier a déjà fait quelques apparitions passagères, notamment dans Scènes de ménages, Pitch ou encore Mes chers disparus. Ici, c'est donc la toute première fois qu'il décroche un rôle principal et récurrent. On a hâte de voir ça !