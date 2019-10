Demi Lovato, anéantie : Mort dans un motel, son ami fait une overdose à 31 ans

Demi Lovato est en deuil. La chanteuse a perdu l'un de ses amis, Thomas Trussell III, décédé le 8 octobre 2019 à seulement 31 ans d'une overdose et retrouvé mort dans un motel à Los Angeles. La jeune femme de 27 ans rend hommage à son ami dans sa story. En légende de deux photographies, elle écrit : "Dévastée. S'il vous plaît, prenez vos proches dans les bras. Dites-leur qu'ils sont spéciaux et que vous les aimez. Assurez-vous qu'ils le sachent. RIP to my boo."

Je suis dévastée

Elle-même victime d'une overdose en août 2018, l'interprète de Sorry Not Sorry connaît bien les conséquences de la toxicomanie. Elle déclare, bouleversée :"La toxicomanie n'est PAS une blague. Le ciel a gagné ce bel ange la nuit dernière à cause de cette terrible maladie. Je suis dévastée et tu vas me manquer pour toujours. Si vous ou une de vos connaissances a des difficultés, sachez que vous pouvez demander de l'aide." Un drame qui fait écho à sa propre histoire puisque l'artiste souffrait d'une addiction à l'héroïne avant de partir en cure de désintoxication.

Presque un an après son overdose qui aurait pu lui être fatale, une source a confié à E!News au sujet de Demi : "Son équipe est toujours très présente pour elle. (...) Elle a travaillé très fort pour se remettre sur pied. Elle ne prend rien pour acquis et veut profiter au maximum de chaque jour et de tout ce qu'elle fait. " Après ce drame, la chanteuse avait pu compter sur le soutien de sa maman et de ses amis.