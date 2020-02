Demi Lovato sans maquillage : elle se dévoile au naturel sur Instagram

Est-ce une nouvelle ère dans la vie de Demi Lovato ? Deux ans après son overdose, la chanteuse semble avoir repris en main les rênes de sa vie. 2020 commence d'ailleurs fort bien avec ses prestations à deux des événements les plus prestigieux de l'année.

Le dimanche 26 janvier, d'abord, elle a ébloui la scène du Staples Center, à Los Angeles, lors de la 62e édition des Grammy Awards. Durant sa performance, elle a interprété son nouveau titre Anyone. Puis, quelques jours plus tard, le dimanche 2 février, c'est à Miami qu'elle a brillé. Lors du Super Bowl LIV, Demi Lovato a ouvert cette cérémonie en entonnant The Star-Spangled Banner, l'hymne national américain. De quoi lui donner confiance en elle !

Et ça à l'air de marcher puisque la chanteuse de 27 ans a posté une photo d'elle au naturel sur Instagram. On la voit sans maquillage et tout à fait sublime : "Je n'ai pas fait de #NoMakeupMonday [lundi sans maquillage, NDLR] depuis des années, mais je me suis dit qu'après avoir posté tellement de photos avec des tonnes de maquillage et d'extensions capillaires, il était important de montrer ce qu'il y avait en dessous", écrit Demi en guise de légende. Elle ajoute que cette tête, c'est celle qu'elle a "85 à 90% du temps" tout en rappelant qu'elle est "fière de ses tâches de rousseur, de sa fossette au menton et fière de s'aimer et s'accepter comme elle est".