Demi Moore et son étonnant visage de retour : l'actrice donne tout aux British Fashion Awards

Après une édition 2020 virtuelle, pandémie oblige, les British Fashion Awards étaient de retour au Royal Albert Hall de Londres lundi soir. Lundi 29 novembre 2021, créateurs, mannequins, chanteurs et acteurs ont dégainé leurs tenues de soirée les plus originales pour cette cérémonie mode devenu incontournable. Sur le tapis rouge, Demi Moore n'a pas manqué d'attirer l'attention des photographes.

Sur le red carpet, l'actrice américaine de 59 ans était bien entourée, accompagnée de Delfina Fendi Delettrez, Kim Jones et Silvia Vetturini Fendi. Pour l'occasion, la star des films Ghost, Striptease et À armes égales était bien sûr habillée par la maison Fendi, dont elle est une fidèle amie depuis plusieurs saisons : elle portait une robe de soirée pailletée à traîne, un modèle près du corps issu de la collection couture automne 2021, qui mettait en valeur ses épaules. Malgré ce look de soirée réussi, l'attention s'est plutôt portée sur le visage de l'actrice, qui semble avoir opéré quelques "retouches" ces derniers mois...

Lors de la cérémonie, Demi Moore est montée sur scène au côté du plongeur anglais Tom Daley pour remettre le prestigieux prix du Designer de l'année à son ami Kim Jones, à la tête de Dior Homme et directeur artistique des collections femmes de Fendi depuis maintenant un an. Dans le public, se trouvaient notamment Dua Lipa, Tom Felton, Gillian Anderson, Kris Jenner et son ami Tommy Hilfiger, James McAvoy, les tops Adriana Lima, Cindy Bruna et Winnie Harlow (voir diaporama).