Lily Allen transformée : son dos nu et ses côtes saillantes attirent l'attention sur le tapis rouge

Rendez-vous mode devenu incontournable au fil des ans, les British Fashion Awards édition 2021 se sont tenus ce lundi 29 novembre. Mannequins, stylistes, créateurs, artistes divers et variés... Tous ont dégainé leurs tenues les plus pointues pour la cérémonie organisée au Royal Albert Hall de Londres. Parmi les nombreuses personnalités présentes, Lily Allen a fait un passage remarqué sur le tapis rouge.

Non loin de Demi Moore, Dua Lipa, Kris Jenner ou encore Tom Felton, la chanteuse britannique de 36 ans a pris le temps de poser devant les photographes dans sa tenue signée Fendi. Lily Allen a bravé le froid de cette fin d'automne avec sa veste de blazer dos-nu et sa fine brassière. Un look de soirée original, qui a laissé voir ses côtes saillantes et ses bras fins. Nul doute que cette apparition va réveiller les inquiétudes de ses fans quant à son changement physique flagrant...

En juillet dernier, après avoir publié une vidéo d'elle sur les réseaux sociaux, l'interprète de Smile avait pris la peine de répondre à certains commentaires soulignant sa silhouette très affinée : "Vous ne m'avez jamais vue deux ans complètement sobre, sans fumer et à faire de l'exercice tous les jours", avait rapporté le Daily Mail.

Une vie de famille plus épanouie

Plus tôt cette année, la mère d'Ethel et Marnie (9 et 8 ans, nées de son premier mariage avec Sam Cooper) s'était confiée sur ses addictions passées, notamment lorsqu'elle partageait la tournée de Miley Cyrus aux Etats-Unis en 2014. "Je soutenais cette fille que je trouvais beaucoup plus jeune et plus attirante que moi. Je me disais : 'Je pense que j'ai un problème d'alcool. Et rien de tout cela ne fonctionne. Je devrais peut-être essayer l'héroïne', avait-elle expliqué dans le podcast The Recovery."C'était quand elle faisait Wrecking Ball – c'était une tournée très sexualisée. Je venais de passer les trois dernières années à expulser des bébés. Cela n'aurait pas pu être moins ce que je ressentais."

Un mal-être qui semble finalement derrière elle. En plus de mener une vie plus saine, Lily Allen semble épanouie avec son mari, l'acteur américain David Harbour, qu'elle a épousé en septembre 2020 lors d'une étonnante cérémonie à Las Vegas. Ses filles Ethel et Marnie étaient bien sûr de la partie, puisque ce sont elles qui ont convaincu l'acteur de la série Stranger Things à demander la main de leur mère.