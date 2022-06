Denis Brogniart présente son frère Gilles : la ressemblance est frappante !

Dimanche 5 juin 2022 était un jour sportif ! Certaines personnalités ont assisté à la victoire de Rafael Nadal face à Casper Ruud en trois manches (6-3, 6-3, 6-0) lors de la finale de Roland-Garros. Dans le même temps, d'autres, comme Denis Brogniart, ont participé à un autre événement. L'animateur de Koh-Lanta participait à une course d'envergure organisée par Adidas, les 10 kilomètres de Paris.

Ils étaient 20 000 coureurs à s'être lancé le challenge d'aller au bout. Parmi eux, Denis Brogniart. Et il n'est pas venu seul. En effet, la star du jeu de survie de TF1 a relevé ce défi sportif en famille ! Sur Instagram, il partage ainsi quelques photos souvenirs de l'événement. "Super moment de partage familial ce matin lors du @adidas10kparis ! Mon frère Gilles @g.brogniart disputait sa 1ère course. Idem pour ma complice capillaire @audraylanciot ! Sans oublier ma cousine Karine et les petits cousins! Et @juliencandelon80 ! Tout le monde était heureux de l'expérience! #alltricks #myalltricks @alltricks_com @asicsrunning @lemoenner", écrit-il en légende de ce post.

C'est ainsi que Denis Brogniart prend la pose avec son frère Gilles. L'animateur apparaît une casquette sur la tête, en t-shirt et short noir. A ses côtés, Gilles Brogniart, lunettes sur le nez et qui affiche un large sourire, prend la pose en short rouge et t-shirt bleu. En commentaires, les internautes sont nombreux à réagir... et à se dire bluffés par la ressemblance frappante entre les deux frères ! "La ressemblance est impressionnante", "Pas la peine de préciser que c'est le frérot... ça se voit !", "Vous êtes jumeaux ?", peut-on ainsi lire.