Denis Brogniart : Son salaire pour Ninja Warrior dévoilé ? Il réagit aux déclarations de Matthieu Delormeau

Samedi 5 février 2022, Matthieu Delormeau était aux commandes d'un nouveau numéro de TPMP People, sur C8. Et en cours d'émission, le présentateur de 47 ans a évoqué le salaire de Denis Brogniart. Des déclarations auxquelles l'animateur de Koh-Lanta et Ninja Warrior (TF1) a répondu.

TPMP People a fait son grand retour sur C8 le 29 janvier dernier. Avec son équipe, celui qui officie également dans Touche pas à mon poste en tant que chroniqueur revient sur l'actualité des personnalités publiques. Et samedi dernier, il a évoqué le salaire de certains présentateurs, parmi lesquels Denis Brogniart. Matthieu Delormeau a expliqué qu'il gagnait 35 000 euros par émission de Ninja Warrior. A la suite de la diffusion, nos confrères de Télé Star ont contacté le principal intéressé afin d'obtenir sa réaction.

Denis Brogniart l'assure, le montant énoncé par Matthieu Delormeau est erroné. ". S'il peut me décrocher ce montant, j'embauche immédiatement Mathieu Delormeau comme agent !", a plaisanté l'acolyte de Christophe Beaugrand. L'époux d'Hortense a "pour habitude de dire qu'[il] gagne très bien [sa] vie", il assure que "ce chiffre est à l'ouest par rapport à la réalité dans les faits".

Etonné, Denis Brogniart s'est demandé comment celui qui est aux commandes de TPMP People peut "sortir des montants aussi fantaisistes et de qui il tient ses informations". "Il n'a bien sûr pas pris la peine de m'appeler pour les vérifier. Je ne dirai pas combien je gagne mais je lui ai aussi dit qu'il se trompait complètement", a-t-il poursuivi. Il affirme n'avoir "jamais gagné 35 000 euros par émission ni sur Ninja Warrior" ni dans aucun autre programme. En outre, il n'est "pas payé en salaire mais en cachet sur [sa] société". "Et quand je gagne 10, il en reste 3 pour vous donner une idée du rapport", a conclu le papa de Lili et Violette (nées en 2005) et Blanche (née en 2006).