Denis Brogniart "trop maigre" : une photo inquiète, sa perte de poids interroge...

Alors que la finale de Koh-Lanta, Les Armes secrètes, disputée par Jonathan, Lucie et Maxine, est attendue vendredi 4 juin 2021 sur TF1, Denis Brogniart et certains candidats du jeu de survie sont déjà passés à une autre émission ! En effet, l'animateur a retrouvé Aurélien et Marie à Cannes pour le tournage de Ninja Warrior. Mais une belle photo à trois publiée sur Instagram n'a pas manqué d'interpeller les internautes...

Après un footing accompagné de l'ancien capitaine des jaunes et de la jeune sportive sur la croisette, Denis Brogniart a partagé un extrait de ce moment en photo. Casquette à l'envers, t-shirt gris et short bleu, l'animateur star de TF1 s'affiche souriant, entouré des deux aventuriers. Mais cette photo inquiète certains de ses plus de 640 000 followers sur le réseau social.

La silhouette de Denis Brogniart semble plus affinée que d'habitude. Et ils sont nombreux à avoir remarqué cette perte de poids soudaine. "Vous êtes trop maigre ? J'ai perdu mon père trop maigre faisant beaucoup de sport, crise cardiaque en vélo... Faites gaffe !", le met en garde l'une de ses abonnées. "Denis, tu as bien maigri. J'espère que tout va bien", s'inquiète un autre. Ils sont aussi plusieurs à lui conseiller de "manger un peu" car "ça craint là", rappelant avec une pointe d'humour que "les restaurants sont de nouveau ouverts". Pour l'heure, Denis Brogniart ne s'est pas exprimé sur sa perte de poids.