Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti : Duo assorti au côté des ex-Miss France

Le 24 novembre 2019, les Champs-Élysées ont dévoilé leur look pour les fêtes sous la houlette de Ludivine Sagnier. Ce mercredi 4 décembre, la plus belle avenue du monde a célébré l'arrivée d'une nouvelle venue, la boutique Lancôme. Denitsa Ikonomova et son chéri Rayane Bensetti, ainsi que les ex-Miss France Iris Mittenaere, Laury Thilleman et Flora Coquerel en étaient les premiers visiteurs.

"Le bonheur a une nouvelle adresse, 52, Avenue des Champs-Élysées", écrit la maison Lancôme sur Instagram. Mercredi soir, elle y a fêté l'inauguration de sa boutique, une ouverture haute en couleur et lumière à laquelle a assisté Denitsa Ikonomova. La danseuse de l'émission Danse avec les stars et ex-partenaire d'Azize Diabaté s'y est rendue accompagnée de son compagnon permanent, l'acteur Rayane Bensetti.

Le duo avait accordé ses tenues, composées d'un pull blanc et d'un jean clair, et s'est amusé de cette synchronisation vestimentaire.