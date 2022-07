Denitsa Ikonomova prête à fonder une famille ? "On verra avec le papa..."

Samedi 9 juillet 2022, Nikos Aliagas a présenté un nouveau numéro de 50'Inside sur TF1. Comme chaque semaine, l'animateur a fait le point sur l'actualité people du monde entier mais plus particulièrement sur celle en France. Un reportage a notamment été consacré à Denitsa Ikonomova, la danseuse phare de Danse avec les stars. Depuis dix ans maintenant, la jolie Bulgare s'est fait une place de choix dans le coeur des Français, en remportant pas moins de quatre fois le trophée de l'émission, en 2014, 2015, 2016 et 2018. Pour la dernière saison, en 2021, elle méritait donc tout naturellement sa place de jurée.

Sa carrière bien installée, Denitsa Ikonomova peut par ailleurs réaliser ses rêves plus personnels, comme celui de vivre dans le Sud de la France. Au mois de janvier, elle s'est achetée sa première maison avec piscine, dont elle a fait une petite visite devant les caméras de TF1. Une maison du bonheur où elle peut recevoir ses proches, comme Anaïs Demaison, la femme de François-Xavier Demaison, qui est sa meilleure amie et qui est actuellement enceinte d'une petite fille. Une grossesse qui pourrait bien donner des envies à la danseuse de 35 ans.

"Si un jour ça arrive, je serais très, très, très heureuse", a-t-elle avoué. Et d'ajouter : "Si ça n'arrive pas, je continuerai à faire la fête". Mais pour Anaïs Demaison, il est certain que Denitsa Ikonomova fondera une famille. Cette dernière l'a toutefois coupé pour rappeler que son compagnon devra d'abord être d'accord. "On verra avec le papa parce qu'il faut lui en parler un minimum. Là, on parle de mes envies, mais il faut entendre ses envies à lui aussi", a-t-elle souligné. Et pour sa copine d'ironiser : "Il va découvrir ses envies maintenant... 'Oula, on ne m'avait pas prévenu !'", a-t-elle blagué.

C'est donc à se demander si Denitsa Ikonomova n'aurait pas trouvé chaussure à son pied. Après une relation très secrète de plusieurs années avec Rayane Bensetti, la jolie brune n'est pas beaucoup plus sortie de sa réserve. Depuis quelques mois, elle apparaît néanmoins très proche de son collègue de Danse avec les stars, François Alu. Les deux danseurs professionnels passent en effet beaucoup de temps ensemble, loin des plateaux de télé. Le danseur étoile a même révélé être en couple "avec une danseuse"... Ni l'un ni l'autre n'a confirmé pour le moment...