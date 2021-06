Dennis Berry : Mort du réalisateur et mari d'Anna Karina

Dennis Berry est mort. L'artiste américain, installé en France de longue date, est décédé dans la matinée du samedi 12 juin 2021 dans un hôpital parisien a fait savoir son agent, Ouarda Benlaala (de chez Cinétalent). Il a été emporté après une lutte contre la maladie mais sa représentante a toutefois tenu à faire savoir que le Covid n'était pas en cause. Il rejoint ainsi son épouse, la regrettée comédienne Anna Karina.

Dennis Berry, né le 11 août 1944 aux Etats-Unis, était installé en France depuis les années 1970. Il était le fils du réalisateur, metteur en scène et acteur John Berry. Ce dernier, qui avait lui aussi vécu dans notre pays, avait été le compagnon de Myriam Boyer (mère de Clovis Cornillac) avec qui il avait eu un fils, Arny, demi-frère de Dennis. La vie intime de Dennis Berry le relie également à sa première épouse, la mythique et défunte actrice américaine Jean Seberg, ainsi qu'à sa seconde épouse, la non moins regrettée Anna Karina.

Dennis Berry avait commencé sa carrière dans le show business dans les années 1960, d'abord comme acteur avec le film La Collectionneuse, d'Éric Rohmer. En 1968, on pouvait le retrouver devant la caméra de son père dans À tout casser. Sa casquette d'acteur avait duré jusque dans les années 1980, son dernier film Ave Maria de Jacques Richard étant sorti en 1984.

C'est surtout comme réalisateur que Dennis Berry avait beaucoup travaillé. Au cinéma, il avait commencé par réaliser en 1969 le court-métrage Jojo ne veut pas montrer ses pieds. A son crédit, on se souvient aussi du film Le Grand Délire avec Jean Seberg et Isabelle Huppert sorti en 1975 ou Last Song avec Anna Karina et Gabrielle Lazure paru en 1986. Plus amusant, il avait aussi fait tourner celui qui allait devenir une énorme star à Hollywood, le jeune Henry Cavill dans Laguna aux côtés d'Emmanuelle Seigner et Charles Aznavour en 2001. Son dernier long-métrage remontait à 2018 avec la sortie de Sauvages.

Dennis Berry a par ailleurs réalisé plusieurs séries télévisées, comme Highlander - où Marion Cotillard effectue ses premiers pas dans un épisode en 1992 -, Stargate Sg-1 ou La Crim, Léa Parker...