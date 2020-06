Diam's affiche les stars qui "passent leur vie à se donner un genre"

Diam's a connu l'euphorie d'une carrière qui grimpe en flèche, les millions d'albums vendus et les salles pleines. Mais après avoir sorti quatre albums (Premier Mandat en 2009, Brut de Femme en 2003, Dans ma bulle en 2006 et SOS en 2009), Mélanie Georgiades (le vrai nom de Diam's) a décidé de tout arrêter. Convertie à l'islam, elle s'est mise en retrait pour s'engager dans une autre voie que celle de la musique. Elle vit depuis deux ans loin de la France, en Arabie saoudite, avec son mari Faouzi Tarkhani.

Suivie par 172 000 personnes sur Instagram, Mélanie publie de temps à autre des messages sur le réseau social. Le dimanche 7 juin 2020, jour de la fête des Mères, elle a choisi de publier un extrait de son livre Mélanie, Française et musulmane, paru en 2016.

Dans ce passage publié dans ses stories et repris par nos confrères de Voici, l'ancienne star du rap évoque les raisons qui l'ont poussée à mettre un terme à sa carrière : "J'avais épuisé mon intérêt pour le milieu, après avoir tout gagné dans le business de la musique, mais aussi avoir tout perdu humainement. J'avais besoin de souffler, de recouvrer une vie 'normale', avec des gens 'normaux' et l'humilité." Dans son livre, Mélanie avait également parlé des facettes obscures de la célébrité : "Il ne faut pas se leurrer, lorsque vous êtes célèbres et admirés, vous développez forcément une part de suffisance. Combien de stars passent leur vie à se donner un genre, cachées derrière des lunettes ou des chapeaux, à entretenir des mystères sur elles." L'amie de Vitaa disait avoir "résolu l'énigme" : "Elles n'étaient que de simples humains, somme tout perché, mais pas immortels au vulnérable pour autant." Le fait qu'elle republie ses mots aujourd'hui prouve que Mélanie pense toujours en la véracité de ces mots.

Aperçue en avril dernier en Arabie saoudite, en plein Ramadan, Mélanie Georgiades s'est récemment lancée dans une nouvelle aventure, celle de l'organisation de voyages dans son nouveau pays, à destination des pèlerins désirant se rendre à La Mecque. Pour ce faire, elle a monté sa propre agence baptisée Hégire Voyages. Malheureusement, ce nouveau projet s'est rapidement retrouvé mis à mal en raison de la pandémie du coronavirus.