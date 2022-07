Diam's "coupe" tout : retour dans l'ombre, elle tient sa promesse...

Elle avait prévenu ses fans qu'il y avait de bonnes chances qu'elle quitte les réseaux sociaux après avoir fait la promotion de Salam, son documentaire présenté au dernier Festival de Cannes et sorti depuis dans les salles. Lundi 4 juillet 2022, Diam's a tenu promesse et a annoncé qu'elle coupait tout.

Sur une publication la montrant de dos, l'ex-rappeuse aujourd'hui âgée de 41 ans écrit : "J'aurais aimé trouver les mots justes pour vous dire ce que je ressens mais je pense que je ne les trouverai jamais (...) Vos messages, vos retours m'ont bouleversée et je pèse mes mots. C'est si beau ce qu'il s'est passé avec Salam [environ 90 000 entrées en deux jours, ndlr]... si beau de constater que l'on peut encore partager de si beaux moments et de si profonds sujets (...) Pour tous ceux qui n'ont pas pu le voir en salle, Salam sera mis en ligne à la rentrée [cet automne sur la plate-forme de vidéo à la demande BrutX, ndlr] et disponible dans de nombreux pays. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je me coupe des réseaux sociaux mais je ne me coupe pas de vous... J'ai laissé un lien en bio où vous pouvez m'écrire. Je vous rencontre dans la vraie vie... In cha Allah. Mélanie."