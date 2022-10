Diam's : L'intérieur de sa somptueuse villa de Marrakech dévoilé... il est même possible de la louer !

La musique c'est terminé, mais Diam's n'est pas pour autant au chômage. Loin de là ! En arrêtant le rap, l'artiste de 42 ans a diversifié ses intérêts et ses sources de revenus. Documentaires - elle était récemment au coeur de Salam, qu'elle a réalisé avec Houda Benyamina et Anne Cissé -, écrits inspirationnels, marque de papeterie ou organisation de pèlerinages en direction de la Mecque... voilà qu'elle sévit aujourd'hui dans le monde de l'immobilier. Comme elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux, Mélanie Georgiades, de son vrai nom, a fait l'acquisition d'une luxueuse villa qu'elle a remise à neuf et qu'elle loue. Pour profiter des lieux, rendez-vous au Maroc, à Marrakech.

La vie actuelle de Diam's est bien différente de celle qu'elle a vécu lors de ses années gloires, grâce au succès des titres DJ ou La Boulette. Divisé entre l'Arabie Saoudite et le Maghreb, son quotidien est aujourd'hui rythmé par l'éducation de ses trois enfants, mais aussi par les travaux et les remises de clés. Ce petit bijou immobilier, Mélanie Georgiades l'a construit en collaboration avec Orbis Architecture, et à l'aide du designer Manuel Volmar, à une dizaine de kilomètres du centre ville. Baptisée La villa M, la résidence dispose d'un jardin sublime pensé avec Atelier KLP, et elle promet de longues heures de repos, de paix, de calme et de relaxation, avec vue sur le mont Atlas. Pour en voir davantage, il suffit de jeter un oeil sur le compte Instagram officiel du lieu.