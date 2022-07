Diam's : Sara, première femme de son mari Faouzi Tarkhani, "heurtée", elle brise le silence

Depuis plusieurs semaines, Diam's se livre sur sa nouvelle vie, loin des projecteurs. Si elle revient sur le devant de la scène, c'est pour la sortie de Salam, un film documentaire qu'elle a écrit et co-réalisé et qui revient sur sa carrière ainsi que sur sa vie privée. Elle a notamment profité de quelques rares entretiens pour revenir sur sur son passé difficile, sa tentative de suicide à l'âge de 14 ans ainsi que sa conversion à l'islam et sa vie de famille heureuse. Mais voilà que ses confidences ne sont pas du goût de tous, en particulier Sara, première épouse du mari de Diam's, Faouzi Tarkhani.

Dans les colonnes de Public, ce vendredi 1er juillet, elle a décidé de briser le silence, écoeurée par les interviews de Diam's. "L'entendre raconter son mal-être en interview et chercher l'empathie me fait bondir, révèle Sara. Elle connaît la situation de mes enfants et n'a aucune compassion. Au contraire, elle voulait aussi les contrôler." Cette situation dont parle Sara, c'est le fait qu'elle ne soit toujours pas officiellement divorcée de Faouzi Tarkhani, en France. Alors qu'une décision a dû être rendue sur le sujet, ce 30 juin, Sara révèle subir cette histoire depuis six ans et demi.

Des nuits dans des hôtels à 1.500 euros la nuit

Elle a rencontré l'époux de Mélanie Georgiades en 2006 sur un site de rencontres musulman. S'il a d'abord, selon ses dires, minimisé sa cécité et caché "qu'il était falafiste", ils se marient et s'installent en Tunisie. Fin 2015, le père de ses trois enfants, une fille d'aujourd'hui 15 ans et des fils de 14 et 12 ans, rencontre la rappeuse. "Peu après, il m'a dit vouloir l'épouser", confie Sara. Si Faouzi Tarkhani veut s'occuper de leurs enfants et lui propose même de s'occuper d'un projet de marques de vêtements de Diam's, elle décline. En Tunisie, ils sont divorcés depuis février 2016 mais les choses continuent de traîner devant la justice française. De son côté, l'interprète de DJ est devenue maman de trois enfants Maryam (10 ans), née d'une précédente relation, et Abraham (7 ans) et Luqman (5 ans), avec Faouzi Tarkhani,

Quant à sa situation actuelle, elle assure que tout est compliqué. "Il avait dit que les enfants ne manqueraient de rien, ça a été le contraire, fait savoir Sara à Public. Avec la pension alimentaire qu'il me verse, on ne remplit même pas un Caddie. Pendant que lui et Diam's allaient dans des hôtels en Thaïlande à 1.500 euros la nuit, nous avons dû quitter notre maison en urgence et il ne m'a pas donné de pension alimentaire pendant cinq mois." Assistante dans une entreprise de BTP, elle précise avoir encore du mal à joindre les deux bouts.