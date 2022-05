Diana Blois "choque" avec son dernier placement de produit : face aux critiques, elle persiste et signe

C'est peu dire que la récente publication de Diana Blois sur Instagram n'est pas passée inaperçue. Et pas de la meilleure des manières. Bien au contraire, l'une des candidates stars de Familles nombreuses, la vie en XXL a fait grincer des dents en partageant sa récente collaboration avec Ameli (le site officiel de l'Assurance maladie).

Il s'agissait d'un post rémunéré destiné à aider les assurés avec leurs démarches administratives et cela a beaucoup surpris les abonnés de Diana. La maman à la tête d'une famille recomposée de 9 enfants (Anaïs, Clara, Mathéo, Ilona, Ethan et les jumelles Lola et Sarah, Louane et Juliette) a en effet reçu une vague de messages très désagréables. "D'où la CPAM passe par des influenceurs pour promouvoir le compte Ameli ?", "Une collaboration rémunérée avec de l'argent public ?? J'espère que c'est une plaisanterie", "Ça va loin les collaborations maintenant", les internautes se sont-ils insurgés.

Face à la polémique grandissante, Diana Blois a pris la parole en story Instagram pour s'expliquer sans regretter néanmoins son partenariat avec l'Assurance maladie. "L'hallu, les réactions sous ce post. Je suis sans doute beaucoup trop naïve, mais quand l'Assurance-maladie me propose une collaboration pour parler du compte Ameli, je me suis dit : 'mais ouahou ! C'est top ça !. Pour avoir galéré des plombes sur place à l'époque pour un simple papier (...) Je comprends leur démarche pour rappeler que le compte Ameli existe (...) Je trouvais leur initiative plutôt très bonne et allant dans le sens des assurés", s'est défendue la jeune femme. Et de s'agacer à son tour : "Alors oui, ils me rémunèrent... ça choque mais c'est mon boulot ! J'y passe énormément de temps que ça plaise ou non ! Je ne suis pas une page de publicité gratuite (...) Si une collab me semble chouette, j'accepte ! Et c'était le cas ! Alors après vos messages : 'oula, t'es prête à tout et blabla... c'est vraiment que vous ne me connaissez pas".