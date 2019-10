Diana : Deux célèbres acteurs ont failli se boxer pour elle, Elton John raconte

Dans sa nouvelle autobiographie intitulée Me (sortie le 15 octobre 2019), Elton John s'est laissé aller à quelques confidences sur sa proximité avec la famille royale d'Angleterre. Tout en se souvenant d'une drôle d'anecdote sur la reine Elizabeth, la star y raconte également un étonnant combat de coqs entre deux célèbres acteurs américains, prêts à en venir aux mains au nom de Diana...

Il y a des années, le chanteur et son mari David Furnish ont convié plusieurs de leurs amis stars pour un dîner chez eux, à Londres. Probablement en 1995. En plus de George Michael et Richard Curtis, l'interprète de Rocketman a pu compter sur la présence de son amie Lady Diana, mais également des acteurs Richard Gere et Sylvester Stallone, alors de passage dans la capitale : "Richard Gere et Diana ont tout de suite été attirés l'un vers l'autre. Diana était déjà séparée de Charles et Richard venait de rompre avec Cindy Crawford, se souvient Elton John. Ils se sont installés par terre, devant la cheminée, et se sont lancés dans une grande discussion, comme si le reste du monde n'existait pas."