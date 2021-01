Diana : Ses nièces Amelia et Eliza brillent en couverture d'un célèbre magazine

Pour la première fois, les nièces de Diana s'illustrent en couverture d'un magazine. Pour son édition du mois de mars 2021, Tatler pourrait bien battre des records de vente grâce à, non pas une Lady, mais bien deux : Eliza et Amelia Spencer, les filles du mannequin anglais Victoria Lockwood et du comte Charles Spencer, le frère de la princesse de Galles. Les jumelles de 28 ans, qui sont donc les soeurs de Kitty Spencer (30 ans) et de Louis, vicomte d'Althorp (26 ans), ont non seulement accepté de prendre la pose, mais elles ont également évoqué leurs rares souvenirs avec leur iconique tata.

Les deux soeurs étaient âgées de 5 ans lorsque Diana a trouvé la mort dans un terrible accident de voiture à Paris. "Nous l'avons toujours connue simplement comme notre tante", a notamment affirmé Lady Eliza, en expliquant qu'elles n'ont réalisé l'influence et la popularité de Lady Di que plusieurs années après son décès en 1997. Il faut dire que les jumelles ont passé leurs premières années en Afrique du Sud, où leurs parents avaient décidé de s'installer pour fuir la pression médiatique. "Je n'avais vraiment aucune idée de son importance dans le monde jusqu'à ce que je sois beaucoup plus âgée... Elle a toujours fait un effort pour se connecter avec nous en tant qu'enfants et avait un talent pour lire le coeur des enfants."

Avec ses nièces également, Lady Diana tentait d'échapper au mieux aux paparazzis, comme lorsqu'elles se sont fait surprendre par l'un d'entre eux lors d'une balade sur une plage de Noordhoek, non loin de Cape Town : "Bien sûr, cela aurait pu être terrifiant pour nous, en étant si jeunes, sans comprendre ce qui se passait, s'est souvenue Eliza. Mais elle en a fait le jeu de qui est le premier à retourner à la voiture. C'était incroyable de voir comment elle nous protégeait d'une manière qui nous faisait nous sentir en sécurité et non effrayées."