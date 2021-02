Diana : Son étonnant point commun avec une célèbre actrice anglaise...

Voilà un point commun qu'on ne soupçonnait pas... Lady Diana partageait les mêmes goûts vestimentaires qu'une célèbre actrice britannique, à savoir Jane Seymour ! Invitée du podcast My Wardrobe Malfunction et son épisode du 4 février 2021, la star de la série Docteur Quinn, femme médecin a en effet confié qu'elle avait été la "muse" du couple de créateurs formé par David et Elizabeth Emanuels, celui-là même qui avait habillé la princesse de Galles pour son mariage avec le prince Charles.

En 1978, alors qu'elle se préparait pour la première de son téléfilm Les Quatre Plumes blanches (The Four Feathers), un journaliste a recommandé à Jane Seymour d'aller voir une robe créée par "ces nouveaux créateurs tout juste diplômés de l'université". Les Emanuels ont finalement accepté de prêter cette "magnifique robe blanche aux épaules dénudées". Au micro du podcast, l'ex-James Bond girl s'est souvenue : "La blague dans notre famille était que la reine [Elizabeth II, NDLR] a aimé la robe et s'est tournée vers le prince Charles, 'Nous avons trouvé la robe, va trouver la fille !'."

Une blague qui n'est pas si éloignée de la réalité puisque, trois ans plus tard, c'est vêtue d'une robe de mariée créée par les Emanuels que la jeune Diana a épousé le prince Charles : un modèle tout en noeuds, perles, sequins et manches bouffantes, devenu iconique (voir diaporama). Une réplique de cette robe de mariée à la traîne interminable a d'ailleurs fait une apparition remarquée dans la saison 4 de la série The Crown, dévoilée en novembre 2020 sur Netflix. Par la suite, la princesse de Galles a porté plusieurs robes (typiquement 80's) des Emanuels pour ses sorties officielles.