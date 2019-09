Diane Kruger et Norman Reedus : Le couple partage une rare photo de son intimité

Il est bien rare que Diane Kruger et Norman Reedus s'affichent ensemble sur les réseaux sociaux. Loin des tapis rouges, le couple préfère généralement préserver son intimité. Mais le mercredi 4 septembre 2019, le héros de la série The Walking Dead s'est autorisé un joli moment d'égarement sur son compte Instagram. Sur une photographie, on peut voir les deux tourtereaux tirer la langue avec complicité, le visage recouvert d'un masque d'argile en train de sécher. S'il s'est contenté de commenter ce souvenir d'un petit coeur, sa compagne s'est fendue d'une réponse qui vous fera sans doute fondre sur place : "Tu me manques tellement."

Amoureux depuis l'année 2016, Diane Kruger et Norman Reedus se sont rencontrés au travail. Sur le tournage du film Sky, dans lequel ils partagent une relation très compliquée, les acteurs ont décidé de ne plus se quitter. Le 2 novembre 2018, le couple a accueilli une petite fille : un second enfant pour le papa – qui a eu un fils, Mingus Lucien, avec le mannequin Helena Christensen –, un premier pour la maman... et très probablement le dernier ! "Je suis trop âgée. C'est tellement de travail que je suis parfois très fatiguée. Je suis très heureuse comme ça, expliquait-elle à Marie Claire. Vivre à New York peut parfois être un enfer quand on est un peu connu. Norman et moi, on ne peut pas sortir de chez nous sans être assaillis par les paparazzi. Il nous faut protéger notre fille de cette folie."