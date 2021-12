Diane Leyre (Miss France 2022) : sa jolie cousine était candidate au concours en 2020 !

Décidément, la famille entière est sublime ! Le samedi 11 décembre 2021, Diane Leyre a été élue la plus belle femme du pays lors du concours Miss France. Mais dans son entourage, on connait déjà deux autres charmantes personnes. Son frère, dont elle partage parfois quelques photographies sur les réseaux sociaux. Et sa cousine... qui a elle aussi participé à la compétition diffusée sur TF1 il y a quelques mois, puisqu'il s'agit d'Illana Barry, alias Miss Languedoc 2020.

Elle m'a donné beaucoup de bons échos sur cette aventure

Diane Leyre disposait donc d'un soutien de taille, lors de ses divers passages face aux membres du jury présidé par Jean-Pierre Pernaut, sa cousine étant installée dans la salle située à Caen pour l'applaudir. C'est Illana Barry, d'ailleurs, qui l'a poussée à s'inscrire, comme la jeune lauréate le révélait il y a quelques temps sur son compte Instagram. Confinée en 2020, comme le reste du pays, la jeune beauté d'1m77 a longuement réfléchi à l'avenir et ressenti un grand besoin de nouveaux challenges. "De quelque chose qui me sorte de cette routine, expliquait-elle. Et effectivement, ma cousine est Miss Languedoc 2020, elle m'a donné beaucoup de bons échos sur cette aventure. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai 23 ans, c'est ma dernière année, et je ne regrette pas du tout."