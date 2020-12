Diddy super généreux : il offre un chèque faramineux à sa mère pour son anniversaire

Quand Diddy aime, il ne compte pas ! Il l'a encore démontré cette semaine pour l'anniversaire de sa mère, Janice Combs. Certainement à court d'imagination pour un cadeau, le super-producteur de rap lui a remis un chèque astronomique...

1 million de dollars (un peu plus de 800 000 euros) ! C'est la somme que Diddy, de son vrai nom Sean Combs, a offert à sa mère Janice Combs, qui a eu 80 ans. L'entrepreneur lui a également organisé une petite fête lundi 21 décembre 2020, un heureux événement durant lequel les invités ont filmé la remise des cadeaux. Janice a découvert la coquette somme de son fils en ouvrant une boîte bleue Tiffany, la couleur rendue célèbre par la marque de bijoux Tiffany & Co.

"Je n'existe que grâce à cette divine reine noire, belle, bosseuse, aimante, hilarante, authentique, intelligente, stylée, franche et qui me botte le c** !! Joyeux 80e anniversaire à la meilleure maman du monde ! Je t'aime pour toujours", a écrit @diddy sur Instagram, en légende d'une photo de sa maman "sans filtre ni retouche".

Ses plus de 17 millions d'abonnés ont réagi à cette publication, soulignant notamment l'apparence de la nouvelle octogénaire. "Comment est-ce possible qu'elle a l'air plus jeune que moi ?", s'est par exemple étonnée l'avocate et commentatrice politique de 41 ans, Angela Rye.