Didier Deschamps n'a de relations "avec personne" : un héros de France 98 dézingue le sélectionneur des Bleus !

Didier Deschamps ne s'attendait certainement pas à vivre une après Coupe du monde aussi mouvementée. Une nouvelle fois très performant à la tête de l'équipe de France, le sélectionneur de 54 ans réussit à emmener la bande à Kylian Mbappé en finale du Mondial, échouant de peu face à l'Argentine. Reconduit dans ses fonctions jusqu'en 2026 par le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, il pensait pouvoir profiter d'un peu de repos. Malheureusement pour lui, son patron a donné une interview qui a déclenché une énorme polémique, parlant de Zinedine Zidane dans des propos qui n'ont pas du tout plu à l'opinion publique.

Attaqué de toutes parts, le président de la FFF a vu les amis de Zizou le défendre, mais le silence de Didier Deschamps dans cette affaire a fait grincer des dents. Plusieurs anciens joueurs ont pointé du doigts son attitude, à commencer par Emmanuel Petit. Le grand blond de 52 ans semble avoir une dent contre le sélectionneur des Bleus et ce n'est pas son intervention ce 24 janvier sur les antennes de RMC qui va apaiser les tensions. Consultant pour l'émission Rothen s'enflamme, le natif de Bayonne en a remis une couche sur le mari de Claude Deschamps. Lors d'un débat sur la personnalité de l'ancien coach de l'OM, l'auteur du troisième but face au Brésil en 98 n'a pas mâché ses mots. "Je vous rassure, ce n'est pas qu'avec les entraîneurs qu'il n'a pas de relation. Avec qui il a des relations Didier Deschamps à l'heure actuelle ? Il y en a pas beaucoup, non...", lance-t-il.

Avec nous il n'en a pas (des relations) et c'est réciproque !

Visiblement pas en très bon terme avec le sélectionneur, comme on a pu le constater récemment, Emmanuel Petit va plus loin dans les confidences. Lorsque le journaliste lui demande si les joueurs de France 98 ont des relations avec lui, la réponse est cash : "On en a pas non plus". Lancé sur le sujet, l'ex d'Agathe de La Fontaine ne semble pas porter Didier Deschamps dans son coeur. "Avec nous il n'en a pas (des relations) et c'est réciproque !", ajoute-t-il, provoquant des rires en studio. Lorsque l'animateur Jérôme Rothen tente de connaître les raisons, l'ancien footballeur perd patience : "J'en sais rien, pose lui la question un jour", répond-il, invitant son ancien partenaire à venir sur RMC pour enfin mettre les choses au clair entre eux.