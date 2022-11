Didier (L'amour est dans le pré) de nouveau célibataire : séparé d'une ex-prétendante, il lance un appel !

Il faudra bientôt dire au revoir aux candidats de L'amour est dans le pré 2022. C'est le 14 novembre prochain que sera diffusé le dernier épisode de la saison. Avant cela, le 7 novembre, les téléspectateurs de M6 ont pu découvrir la première partie du bilan avec notamment Thierry, Sébastien ou Guillaume. L'émission était suivie d'un nouvel inédit de L'amour vu du pré, l'occasion de prendre des nouvelles de la vie amoureuse de Didier.

Le candidat emblématique de la saison 14 (en 2019) était de retour pour commenter l'émission qui l'a fait connaître. Cette fois, c'est Francis (de son édition) qu'il a retrouvé chez lui pour ce nouveau tournage. Et il était ravi de découvrir que le viticulteur lui avait préparé un bon cassoulet. Un plat qui lui a donné l'appétit. Mais avant de le déguster, les deux anciens participants ont révélé qu'ils étaient célibataires. Si on savait que l'agriculteur - qui a vu sa vie bouleversée après avoir frôlé la mort - ne filait plus le parfait amour avec Martine, on ignorait que son acolyte était un coeur à prendre. En effet, aux dernières nouvelles, c'est avec Marie-Ange (qui avait tenté de séduire Jean-François en 2021) qu'il formait un couple. Une révélation qu'il avait faite en juillet dernier auprès de nos confrères de La Dépêche du midi.

On ne sait pas pour quelle raison cela n'a finalement pas fonctionné entre les anciens tourtereaux. Ce qui est certain, c'est que Didier espère retrouver l'amour désormais. Avec Francis, il a lancé un appel à toutes les femmes "simples et gentilles qui voudraient partager des moments conviviaux". L'éleveur de vaches qui a connu des soucis financiers a ainsi connu une nouvelle désillusion amoureuse. Lors de son aventure dans L'amour est dans le pré, il s'est mis en couple avec Isabelle. Et leur idylle a duré au-delà du tournage. Tout se passait bien au point que les deux participants avaient prévu de se marier. Pourtant en novembre 2021, dans L'amour vu du pré, il dévoilait leur séparation : "Je suis célibataire. Je ne rigole pas. Ça s'est fait je ne sais pas comment. Un peu l'environnement qui n'était pas bon, un peu de ma faute, un peu de sa faute. Et puis on s'est séparés."