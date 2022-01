Disparition de Delphine Jubillar : le père de Cédric a reçu un mystérieux appel, "Je n'ai jamais su qui était au bout du fil"

Très critiqué par la mère de Cédric Jubillar, le père biologique du peintre-plaquiste de 34 ans a révélé une anecdote troublante durant son interview avec les journalistes de La Dépêche. S'il n'avait plus aucun contact avec son fils, Gérard confie avoir été informé de la naissance de son petit-fils Louis par une mystérieuse femme. Encore chamboulé par cet appel, il confie : "Il y a un peu plus de six ans, j'ai reçu un appel téléphonique. Au bout du fil j'ai reconnu une voix de femme qui m'informait que j'étais grand-père. Et puis ça a aussitôt raccroché. Je n'ai jamais su qui était au bout du fil. Mais cela correspondait à la naissance du premier enfant de Cédric."

S'agissait-il de Delphine Jubillar qui aurait pu souhaiter informer le père de son mari qu'il était désormais grand-père ? Ou bien de Nadine, son ancienne compagne et mère de Cédric ? Le mystère n'a jamais été résolu pour Gérard qui a récemment confié qu'il aimerait beaucoup aller rendre visite à son fils à la prison de Seysses. Pour rappel, il serait peu probable que ce soit Nadine qui ait informé Gérard de la naissance de son petit-fils Louis. Très critique vis-à-vis de lui, elle a récemment confié être très choquée qu'il ose faire des déclarations sur Cédric alors qu'il a toujours été, selon elle, un père absent. Peu de chances donc qu'elle ait souhaité lui apprendre la naissance de son petit-fils.

De son côté, Gérard affirme que c'est Nadine qui l'a toujours empêché de voir son fils. "Quand je voulais voir le petit pour les tours de garde, je trouvais porte close à chaque fois" a-t-il confié à La Dépêche, avant d'ajouter : "J'ai toujours considéré que sa mère avait coupé les ponts. J'ai ressenti que l'on me mettait des bâtons dans les roues et qu'il serait quasiment impossible de revoir "le petit" (surnom de Cédric)".

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.

L'interview complète du père de Cédric Jubillar est à retrouver sur La Dépêche.