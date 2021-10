Dominique Damien Rehel évoque sa tentative de suicide dans TPMP : "J'ai abusé des médicaments"

Cyril Hanouna a souhaité faire une jolie surprise à l'un de ses chroniqueurs : Matthieu Delormeau. Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce 20 octobre, l'équipe a reçu la venue surprise d'un vieil ami de l'ancien animateur de Tellement Vrai sur NRJ12. "C'est quelqu'un avec qui vous avez travaillez et qui en a gros sur la patate", a fait deviner le trublion du PAF en début d'émission. Après un long moment de suspens, les téléspectateurs ont pu découvrir l'invité : Dominique Damien Rehel. "Ça me touche beaucoup qu'il soit là, c'est quelqu'un qui a connu un moment très difficile dernièrement. Je voulais même le prendre comme chroniqueur", a révélé le présentateur, qui fait référence à la tentative de suicide de l'ancien candidat de télé-réalité.

Sur le plateau, l'ancien animateur du Mad Mag est revenu longuement sur sa période sombre. "Quand il y a eu la pandémie de Covid tout s'est décalé. J'avais moins de défilés que je monte et organise, le Festival International des jeunes créateurs de mode s'est arrêté aussi... J'ai eu beaucoup moins de propositions et de travail et j'ai fait un burn-out", a expliqué Dominique Damien Rehel sur le plateau.

Avant de poursuivre son récit sur sa descente aux enfers. "J'ai abusé des médicaments et je me suis pas réveillé deux jours après. J'ai passé des coups de fil et personne ne me répondait. J'ai perdu pied mais heureusement j'ai mon fils Louis", a-t-il raconté. Aujourd'hui, Dominique Damien Rehel dit "remonter la pente" petit à petit, grâce à la reprise des évènements.

Concernant son ami Matthieu Delormeau, celui qui était gérant d'une discothèque a confié qu'il ne l'avait pas vu depuis 7 mois et que ce dernier ne répondait pas à ces appels. "Je ne lui en veux pas du tout, il a toujours été là pour moi", a-t-il assuré à l'équipe de TPMP. Et le chroniqueur, ému, de rétorquer : "Je m'en veux parce qu'on est passé à côté d'une catastrophe". Les comparses ont partagé une chaude accolade et doivent se voir ce week-end.