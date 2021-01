Donald Trump : Il accorde sa grâce présidentielle à Lil Wayne et lui évite une lourde peine de prison

Ainsi, Lil Wayne échappe à une potentielle condamnation à 10 ans de prison dans l'État de Floride. Le mentor de Drake et Nicki Minaj avait plaidé coupable pour port d'arme illégal par un délinquant déjà condamné. Cette première condamnation, toujours pour port d'arme illégal, remonte à 2010 et s'était produite à New York. Wayne avait alors passé un an à la prison de Rikers Island.

Dans sa liste de peines commuées, Donald Trump a inclus un autre rappeur, Kodak Black (né Dieuson Octave, devenu Bill K. Kapri). Le rappeur avait été arrêté en 2019 sur le pont Lewinston-Queenston, à la frontière entre les États-Unis (Queenston) et le Canada (Lewinston), au volant d'une Cadillac Escalade et avec deux passagers. Des agents de la police des frontières avaient saisi de la marijuana et une arme automatique dans le véhicule.

Kodak avait été mis en examen pour le délit de possession d'une arme et le délit mineur de possession de marijuana, plaidé coupable et effectuait sa détention dans une prison fédérale de haute sécurité, dans l'État de l'Illinois, où il s'était plaint de mauvais traitements de la part d'agents correctionnels.