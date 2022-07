Double meurtre à Pouyastruc : Révélations sur les 2 victimes qui s'étaient rapprochées sentimentalement

Le 6 juillet 2022, le procureur de Tarbes, Pierre Aurignac, a organisé une conférence de presse pour faire l'état des lieux de l'enquête sur le double meurtre de professeurs dans un village de Haute-Garonne, Pouyastruc. Un terrible drame qui a endeuillé les proches des deux victimes mais aussi tout le collège Desaix à Tarbes où ils enseignaient et étaient très appréciés : Gabriel Fourmigué était un professeur d'éducation physique et sportive de 55 ans, père de deux grandes filles et séparé de sa femme ; Aurélie Pardon, mère de deux enfants en bas âge, était également séparée du père. Elle enseignait le français. Lors de son discours, le procureur a donné des détails sur la relation entre les deux personnes décédées, des informations qui pourraient avoir un rôle capital pour saisir les motivations du meurtrier.

Après avoir confirmé que les deux victimes ont été blessées par arme à feu comme les autopsies l'ont révélé, le procureur de la République a donné des précisions sur les liens qui les unissaient durant la conférence de presse relayée notamment par BFMTV. "Les deux victimes s'étaient rapprochées sentimentalement depuis quelques semaines dans le cadre d'un voyage scolaire", a-t-il déclaré. Ce qui explique pourquoi l'enquête se dirige vers la sphère familiale. Le suspect et la victime Aurélie Pardon étaient en instance de divorce et déjà séparés. "Nous avons de bonnes raisons de penser que ce drame est lié à ce contexte de séparation. Nous recherchons activement l'époux d'une des victimes qui n'est plus réapparu depuis", poursuit le procureur.

Les deux professeurs ont été retrouvés à Pouyastruc le 4 juillet. Des voisins ont alerté la gendarmerie après avoir découvert le corps agonisant, "gisant dans son sang" et nu de la victime Aurélie Pardon, dans la rue. Rapidement sur place, les autorités ont ensuite découvert dans la maison juste à côté et dans sa salle de bain l'autre victime, Gabriel Fourmigué. Les investigations se dirigent donc vers un crime passionnel et le présumé coupable est Cédric Tauleygne, 34 ans, l'ex de la victime. Il est actuellement en fuite en Espagne. Sa moto a été aperçue pour la dernière fois près de Jaca dans la zone d'Aragon. Ancien gendarme et réserviste, il maîtrise les codes du survivalisme, sait manier les armes et est donc considéré comme dangereux.

Cédric Tauleygne est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.