Drew Barrymore : ses douloureuses révélations sur son séjour en hôpital psychiatrique

Durant sa jeunesse, Drew Barrymore n'a pas toujours eu l'image d'une enfant sage. Aux commandes de sa propre émission, The Drew Barrymore Show (diffusée sur CBS), cette dernière a fait de nombreuses révélations durant le premier épisode de la seconde saison du programme. Après avoir interviewé Jennifer Aniston, lundi 13 septembre 2021, l'animatrice est ensuite revenu sur une étape marquante de sa vie. les coulisses de son retour au sein de l'hôpital psychiatrique où elle a séjourné lorsqu'elle n'avait que 13 ans.

"J'étais un vrai enfant sauvage et je suis devenu tellement incontrôlable que personne ne savait quoi faire de moi. Ils m'ont conduit ici au milieu de la nuit et ils m'ont fait franchir ces deux portes et quand vous passez ces deux portes, vous ne sortez pas. Et j'y suis resté un an et demi", a-t-elle d'abord confié. Et d'ajouter : "Mais je ne perdrai jamais de vue cette partie de mon histoire et j'ai vu et vécu des choses et ils m'ont aidé à reconnaître en chacun de nous que nous traversons des choses." "Cela doit être nos forces, cela doit être quelque chose dont nous pouvons être fiers parce que nous l'avons surmonté et que nous regardons en arrière avec honneur et humour", a-t-elle ensuite indiqué.

Aujourd'hui heureuse d'avoir vaincu ses démons, la maman d'Olive et Frankie (nées de son union avec Will Kopelman) est ensuite revenue sur le long chemin qu'elle a parcouru depuis son séjour en hôpital psychiatrique. "La vie est si merveilleuse par rapport à ce qu'elle était dans cet endroit. Je ne peux même pas croire que je sois réellement là où je suis maintenant parce que quand j'étais ici, je ne le voyais pas, je pensais que je serais ici pour toujours", a-t-elle expliqué sur le plateau de l'émission. Et de conclure, non sans émotions : "Je n'ai jamais pensé que j'allais me rendre dans un endroit meilleur et je suis tellement heureuse et je ne sais pas si j'aurais eu la vie que j'ai sans un endroit comme celui-ci. Alors, c'était important de venir ici aujourd'hui et de l'honorer."