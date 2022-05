Dylan Robert : Déjà incarcéré, le jeune acteur inculpé dans une affaire de double meurtre...

Le jeune Dylan Robert, 21 ans, ne compte plus ses séjours en prison depuis l'adolescence. Impliqué dans des affaires de vols ou d'agression, il est d'ailleurs écroué en ce moment même pour une histoire d'arrachage de colliers, survenue après son sacre aux Césars pour le film Shéhérazade, dont il était l'un des espoirs principaux.

Mais cette fois, l'affaire est bien plus grave : un double homicide, perpétré dans les quartiers difficiles de Marseille dont il est originaire et auquel il serait mêlé. En effet, les policiers, après avoir remonté une longue filière de narcotrafiquants, étaient arrivés jusqu'au jeune homme et à ses amis grâce à des ADN retrouvés dans un véhicule.

Et si sa dernière condamnation, prononcée fin janvier, n'était "que" de 30 mois de prison, il risque cette fois de passer bien plus de temps derrière les barreaux et pourrait avoir encore plus de mal à se relever, lui qui avait expliqué avoir volé les colliers pour payer la caution de son passage précédent en prison. "Oui, je suis débile", avait-il reconnu, dépité.

Cette fois, il ne s'est pas vraiment justifié, expliquant simplement qu'il était à Paris au moment de l'homicide qui lui est reproché. Des faits qui, selon Le Monde, étonnent dans son entourage. En effet, si le jeune homme est connu comme un petit bandit, il n'a pas l'habitude de crimes de cette ampleur. "Ce n'est pas du tout son profil de se retrouver dans une histoire de guerre de clans", aurait expliqué un proche au journal.

Une chute difficile pour le jeune homme qui aurait pu prétendre à une belle carrière dans le cinéma après Shéhérazade, dont il avait passé le casting grâce à son éducatrice. Sa partenaire, Kenza Fortas, était d'ailleurs aussi perdue que lui au moment du tournage mais avait expliqué que celui-ci l'avait "recadrée". Si elle n'a pas enchaîné les rôles depuis, elle a tout de même été remarquée l'an dernier dans BAC Nord, film polémique qui se passe dans les quartiers nord de Marseille.

Dylan Robert reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.