Dylan Robert sorti de prison, il raconte son expérience difficile : "J'étais à demi-mort"

Dylan Robert est actuellement à l'affiche du film ADN, de Maïwenn, et a récemment donné la réplique à Oulaya Amamra dans la série Netflix intitulée Vampires. Ces problèmes avec la justice sont d'ailleurs, quelques part, à l'origine de cette brillante carrière qu'il a débuté à l'écran. À 16 ans et demi, il avait été condamné à quatre mois de prison pour extorsion après avoir empoigné un inconnu au pied de son immeuble et l'avoir obligé à retirer du liquide. Il avait alors fait la connaissance d'une éducatrice pénitentiaire qui l'avait poussé à passer une audition après avoir repéré l'étincelle. A l'époque, un réalisateur cherchait des jeunes de Marseille pour un premier long-métrage. Il s'agissait de Jean-Bernard Marlin et de son projet Shéhérazade...

