Ed Sheeran, le dos couvert de tatouages : il explique son choix... un message pour sa femme !

Sa famille, il l'a dans la peau. Touché par la Covid-19, Ed Sheeran a dû présenter les 14 titres de son nouvel album Equals à distance, sur Youtube, le 27 octobre 2021. Mais quelques heures avant d'être victime de la pandémie, le jeune chanteur de 30 ans a eu le temps et la chance de tourner le clip d'Overpass Graffiti, une ballade nostalgique qui prend vie dans des paysages désertiques. Or, dans une des séquences diffusées depuis plusieurs jours, l'artiste apparaît torse nu, de dos... la peau remplie de motifs.

Maintenant, il ne reste qu'à convaincre Cherry !

Parmi les tatouages qui recouvrent sa peau, Ed Sheeran a choisi de se faire encrer quatre cadres photo. L'un d'eux est rempli des empreintes de pieds de sa petite fille Lyra Antarctica, née en août 2020. Les trois autres ? Une belle place laissée au futur. "Ce nouveau tatouage représente les enfants qu'il espère bien avoir, explique une source du journal The Sun. Il y a une trace de Lyra, et il réserve les autres pour les trois filles et garçons supplémentaires qu'il veut accueillir. Maintenant, il ne reste qu'à convaincre Cherry !" Si son sosie officiel veut suivre la cadence, il va falloir s'y mettre plus vite que prévu !