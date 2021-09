Ed Westwick séparé de Tamara Francesconi : la raison de leur rupture enfin dévoilée

Très présent dans les publications et story de la jeune femme, suivie par plus de 500 000 abonnés sur Instagram, Ed Westwick n'a pas commenté leur rupture pour le moment. Accusé de viols par plusieurs femmes par le passé, l'acteur semblait avoir retrouvé le bonheur avec Tamara, qui n'a jamais caché son amour inconditionnel pour la série Gossip Girl. En interview pour un podcast, elle déclarait être "la plus grande fan de Gossip Girl connue", avant d'ajouter : "Je regarde la série religieusement deux fois par an". Malheureusement pour elle, les rumeurs d'infidélité d'Ed Westwick ont eu raison de leur histoire.