Eddy Mitchell a tout prévu pour sa mort : il sera enterré à côté d'un très bon copain à lui

Eddy Mitchell est un homme prévoyant. Le chanteur français à la carrière aussi longue que sa banane (quand il était jeune) n'a pas vraiment connu de creux professionnel. Avec des dizaines de tubes, de Couleur menthe à l'eau à Sur la route de Memphis, l'artiste à la voix très reconnaissable a fait danser les Français pendant des décennies. Il y a quelques années, il a même décidé de s'associer avec deux légendes de la chanson française, Jacques Dutronc et Johnny Hallyday, pour former un groupe qui aura marqué les années 2010, Les Vieilles Canailles.

Ensemble, ils ont donné une série de concerts en France, en Belgique et en Suisse entre 2014 et 2017. Des prestations mythiques dont l'une d'entre elles va être diffusée sur France 3 ce soir, provenant d'un de leurs shows à Bercy en 2014. À la genèse de ce projet incroyable, Eddy Mitchell est un homme qui reste très discret et pudique sur sa vie privée. En couple depuis plus de 40 ans avec Muriel Bailleul, l'ancien leader des Chaussettes noires n'aime pas vraiment parler de lui, de ses proches et notamment de ses enfants, Eddy (né en 1962), Marilyn (née en 1965) et Paméla (née en 1982).

Étonnement, le grand pote de Laurent Gerra est plus causant quand il s'agit de sujets plus sérieux. Interrogé en 2015 par des journalistes du Parisien, le crooner à la voix d'or a évoqué sa fin de vie et les choses sont déjà réglées depuis un moment ! Installé à Saint-Tropez avec sa femme depuis plus de 35 ans, ils ont décidé de se faire enterrer là-bas. "Elle a rendez-vous au cimetière, pour s'occuper de notre concession. Moi, je préfèrerais être carbonisé, mais mes enfants veulent se recueillir sur une tombe. Alors, tant qu'à faire, autant que ce soit ici", expliquait-il à l'époque.

Au cours de l'interview, sa femme lui a rappelé qu'ils auront un emplacement assez particulier. "Elle est ravie, on va avoir la concession à côté de Barclay", indique-t-il à nos confrères. Très prévoyants, Eddy et Muriel vont donc continuer à côtoyer du beau monde pendant encore longtemps.

Retrouvez Eddy Mitchell dans Les Vieilles Canailles, ce vendredi 23 juillet à 21h05 sur France 3.