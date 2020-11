Élection américaine : une star pète les plombs contre Trump puis fait marche arrière

L'Amérique est dans la tourmente alors que le pays n'a toujours pas officiellement choisi son président. A date, le démocrate Joe Biden est crédité de 264 grands électeurs (71 millions de voix) par les médias outre-Atlantique alors qu'il en faut 270 pour l'emporter. Quant à Donald Trump, il résiste nettement mieux que prévu à la vague qui devait l'emporter et affiche un compteur à 213 grands électeurs (68 millions de voix). De quoi faire perdre le sang froid de certains...

Sur Twitter, la chanteuse et actrice américaine Janelle Monáe, née au Kansas - état remporté par Donald Trump -, était furieuse de voir ce qui se passait dans son pays. Elle a posté un selfie d'elle faisant un doigt d'honneur avec un message relatant sa très grande frustration de voir son candidat en difficulté. "Fuck Donald Trump et chaque citoyen américain, star, femme blanche, homme noir etc qui le soutiennent. Brûlez touuuuuuuuuuuus", a-t-elle écrit pour ses 1,2 million d'abonnés. On ne pouvait pas faire plus clair. Mais la jeune femme âgée de 34 ans, que l'on a notamment pu voir au cinéma dans les films Moonlight, Les Figures de l'ombre ou plus récemment Antebellum, a finalement fait marche arrière quelques heures plus tard et son message n'était plus visible.

Janelle Monáe a ensuite posté une autre photo d'elle en grosse mouche - son costume qui avait fait le buzz pour Halloween pour se moquer du vice-président Mike Pence, agacé par une mouche pendant un débat télé - et a écrit : "Réveillez-moi quand TOUS les bulletins auront été comptés [une polémique a éclaté aux Etats-Unis sur les votes par correspondance, NDLR]. Jusque là, barrez-vous. Respectueusement, Flyyyrene."

Autre star très agacée par le résultat de Donald Trump : l'actrice et humoriste Kathy Griffin. Celle-ci a une nouvelle fois joué la carte de la provocation en postant une photo d'elle tenant la tête du président, ensanglantée. Ce qu'elle avait déjà fait par le passé et lui avait valu des problèmes. Au final, les stars auront-elles bel et bien "la peau de Trump" ? Résultat dans quelques heures...