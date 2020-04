Elie Semoun : Son appel à l'aide incompris, il remet en place "quelques crétins"

On pourrait croire que cette période de misère sociale réunit les gens d'une manière différente, qu'elle est l'occasion d'une jolie solidarité. Ce n'est pas toujours le cas. Elie Semoun, qui demandait un geste à ses spectateurs pour venir en aide à l'établissement dans lequel réside son père, a subi de sérieux retours de bâton. C'est pourquoi il a tenu à remettre les choses au clair sur son compte Instagram. "Afin de répondre à quelques crétins : je ne demande pas d'argent pour l'Ehpad mais du matériel, précise-t-il. Même si je suis connu, je n'ai pas le pouvoir de fabriquer des masques, des surblouses, des gants pour les infirmières, aides soignantes et femmes de ménage ! Et ce matériel va aussi servir aux Ehpad aux alentours du sien ! J'ai fait un don aussi. Si ma notoriété peut servir à ça je m'en sers ! Voilà."

Pour rappel, peu avant, l'humoriste de 56 ans partageait une vidéo un peu alarmante. Son papa, Paul, est atteint de la maladie d'Alzheimer. Et pour lui assurer un quotidien mieux entouré, il a été placé dans un Ehpad de la ville de Lyon. Mais comme vous le savez, la pandémie du coronavirus fait des ravages terribles dans ce type d'établissements. "Mon papa n'a plus le moral parce qu'il ne nous voit plus, ma soeur et moi depuis un mois, expliquait-il. Il dépérit. Ça, vous n'y pouvez rien. Mais son Ehpad a cruellement besoin de matériel. Si vous pouvez faire quelque chose pour eux, ça sera fantastique. Et indirectement, ça aiderait tous les patients qui sont dans cet Ehpad et qui souffrent. Je compte sur votre générosité." Le message est passé, mais il n'a pas été compris par tout le monde.