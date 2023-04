Elise Lucet, "une bonne femme odieuse" : les propos durs d'un célèbre politique sur la journaliste

Elise Lucet ne fait jamais dans la facilité. Après avoir longtemps été tranquille à présenter le 13H de France 2, la journaliste s'est spécialisée dans l'investigation et a lancé le magazine Cash investigation à partir de 2012 sur la même chaîne, puis a présenté Envoyé spécial à partir de 2016. Des émissions pour lesquelles elle n'hésite jamais à aller au front, toujours en quête de vérité, et ce en dépit de certaines pressions.

Et c'est peu dire que sa détermination a éveillé les consciences en épinglant les plus grandes puissances de ce monde, ce qui ne lui vaut pas de se faire des amis. Il y a dix ans, au tout début de Cash Investigation, Elise Lucet s'est d'ailleurs fait un ennemi : Patrick Balkany. C'était en 2013 et l'ancien maire de Levallois s'en "souvient comme si c'était hier", a-t-il assuré à nos confrères de Society, dont le dernier numéro est paru le 30 mars. À l'époque, Patrick Balkany se trouvait "chez Françoise, la cantine des parlementaires", où il était venu "papoter réglementations, publicité et cigarettes pour dames" avec trois anciens ministres : Dominique Bussereau, André Santini et François Sauvadet. La patronne France de British American Tobacco, le deuxième producteur mondial de tabac, était également présente à ce déjeuner. Et c'est même elle qui a réglé la note : dix milles euros. Il s'agissait alors de "flagrant délit de lobbying".

C'est la honte de la télévision

Elise Lucet a débarqué au moment du dessert, provoquant alors la surprise de tous comme elle sait si bien le faire. "On voulait vous parler de fraude et d'évasion fiscale", leur avait-elle lâché, avec le sourire bien sûr. Et dix ans plus tard, Patrick Balkany est toujours aussi remonté par cette interruption. "La manière dont elle s'est conduite ce jour-là n'était pas digne d'un journalisme de télévision. Ça a été une véritable agression", a-t-il déclaré à Society. Et de continuer : "Je n'ai jamais vu ça. Je trouve cette bonne femme odieuse, c'est la honte de la télévision. Je ne peux pas l'encadrer et je ne vous dirai rien de plus, sinon elle va m'attaquer en diffamation".

