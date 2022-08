Elizabeth II à nouveau face à la mort : dècès d'une précieuse amie de toujours

C'est une période difficile que traverse actuellement la reine Elizabeth II. Celle qui célébrait récemment son jubilé de platine est en deuil depuis le 29 juillet et la disparition de sa chère et tendre amie Lady Myra Butter, qui est décédée "paisiblement" à l'âge de 97 ans, d'après un avis publié dans The Daily Telegraph.

La monarque et Lady Myra, qui était notamment une cousine du prince Philip, s'étaient rencontrées enfants et étaient restées très proches en grandissant. Preuve de leur amitié : la souveraine, accompagnée de sa soeur la princesse Margaret, avait assisté au mariage de son amie avec le major David Butter en 1946.

L'année dernière, Lady Myra s'épanchait sur sa relation avec la grand-mère des princes William et Harry, en évoquant notamment les cours de natation au Bath Club de Londres qu'elles avaient en commun. "La reine a dit que c'était il y a très longtemps... Eh bien, je pense que j'avais 12 ans. J'ai plutôt de la chance à ce niveau-là : ma mémoire est bonne et la sienne aussi", confiait-elle au Daily Telegraph.

Bien entourée

Elles se sont également côtoyées des journées entières au Buckingham Palace durant leur jeunesse car Lady Myra était l'une des nombreuses filles sollicitées par le Palais pour rejoindre la princesse Elizabeth de l'époque dans diverses activités. Elle a aussi précisé que la reine avait "un très bon sens de l'humour, qui a duré toute sa vie".

Cette disparition doit donc beaucoup affecter la cousine de Tatiana Mountbatten, qui pleurait déjà la mort de deux dames d'honneur il y a quelques mois : Diana Maxwell (surnommée Lady Farnham), qui a été sa dame de chambre pendant trente-quatre ans, et Ann Fortune FitzRoy (Duchesse de Grafton), ancienne maîtresse de sa garde-robe depuis 1967. Mais elle est loin d'être esseulée pour surmonter cette épreuve puisque le magazine People rapporte qu'elle a "des amis pour dîner et regarder la télévision en soirée" et "des serviteurs fidèles comme l'aide personnelle Angela Kelly et le valet de pied de longue date Paul Whybrew".

"Quel que soit son chagrin privé, elle veut se comporter de la manière la plus joyeuse possible", a notamment déclaré un proche People Royals. Pour rappel, la reine Elizabeth II est actuellement de passage dans sa maison estivale à Balmoral en Écosse.