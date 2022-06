Elizabeth II : Son jet privé touché par un orage, grosse frayeur pour la reine !

Une organisation exceptionnelle, la présence de toute la famille royale britannique et de nombreuses célébrités, deux jours fériés dans tout le pays... Les festivités pour le Jubilé de Platine d'Elizabeth II s'annoncent inoubliables ! La reine de 96 ans est en effet la première monarque à atteindre ce palier si symbolique et a réuni autour d'elle tous ses descendants, mettant de côté les nombreuses polémiques qui ont égratigné un peu l'image de la couronne ces derniers mois.

Mais tout cela n'était pas si loin de tourner... à la catastrophe ! En effet, il y a quelques jours, la reine est partie pour se reposer, seule, dans son domaine de Balmoral en Ecosse. Tentant de se préserver pour les quatre jours du Jubilé qui s'annoncent épuisants, la souveraine a fait l'aller-retour dans son avion privé. Seulement voilà, en revenant à Londres ce mardi, l'avion a reçu l'ordre de ne pas atterrir.

Bloqué dans les airs par un orage puissant, l'appareil a dû attendre plusieurs longues minutes avant de finalement pouvoir se poser. Les équipes de la reine ont ensuite félicité le pilote, qui a gardé son calme et a réussi à effectuer toutes les manoeuvres pour atterrir dans la plus grande prudence. Une belle frayeur cependant pour la Reine, qui est ensuite rentrée en voiture jusqu'à Windsor, où elle vit désormais.

Laissant Buckingham de côté, elle préfère en effet le calme de l'immense château où elle recevra sûrement ses enfants et petits-enfants dans le cadre du Jubilé. Ses retrouvailles avec le Prince Harry, de retour au Royaume-Uni après deux ans de scandale, et sa rencontre avec Lilibet, la fille de celui-ci, seront particulièrement scrutées.

Cependant, il ne faut malheureusement pas s'attendre à voir la Reine assister à toutes les étapes du Jubilé : plutôt faible, et notamment depuis qu'elle a attrapé le Covid-19, la monarque a d'ores et déjà prévenu qu'elle pourrait louper certaines étapes. On espère cependant la voir sur le balcon de Buckingham Palace pour la traditionnelle parade Trooping the Color, ainsi qu'à la messe, à laquelle assistera toute la famille. Le samedi, elle pourrait bien être également au bord du champ de course, pour un activité qu'elle adore.

En revanche, les soirées et dîners devraient se faire sans elle, pour ne pas trop la fatiguer. Heureusement, elle pourra compter sur les membres actifs de la famille royale : le Prince Charles et sa femme Camilla, le Prince Edward et sa femme Sophie ou encore le Prince William et Kate Middleton.