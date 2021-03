Elizabeth II tout sourire : retour haut en couleur, après 5 mois passés enfermée au château

Elle n'était plus apparue en public depuis plus de trois mois ! Le 31 mars 2021, Elizabeth II a enfin quitté son château de Windsor pour se rendre non loin de là, à Runnymede, dans le Surrey. Pour ce premier engagement officiel de l'année, la reine a pris part au service organisé au CWGC Air Forces Memorial, marquant le centenaire de la Royal Australian Air Force. L'occasion pour la souveraine de 94 ans d'afficher, non seulement un large sourire, mais surtout son plus bel ensemble printanier !

Chapeau fleuri, collier de perles et broche clinquante : Elizabeth II était sur son trente-et-un pour cette sortie attendue. Sur place, elle s'est vue promettre un - ou plutôt deux - joli(s) cadeau(x) : des vestes de la RAAF pour ses deux nouveaux corgis ! "C'est très gentil. J'attends ça avec impatience", a-t-elle répondu, comme l'a rapporté Hello.

Visiblement, la reine est en pleine forme après de longs mois de confinement loin de Buckingham. Non seulement la monarque doit garder le moral après un an de pandémie, mais sa vie de famille est mise à rude épreuve. Le départ choc de son petit-fils chéri le prince Harry pour la Californie, puis l'interview vérité de ce dernier avec Meghan Markle et Oprah Winfrey, qui a provoqué un véritable scandale début mars... Depuis, Elizabeth, son fils le prince Charles et son petit-fils héritier le prince William tentent de faire bonne figure face aux accusations de racisme qui pèsent désormais sur la Couronne.

La reine a pu au moins célébrer une bonne nouvelle le 16 mars dernier : le retour à Windsor de son mari le prince Philip, après un mois d'hospitalisation à Londres. Son opération du coeur réussie, le duc d'Edimbourg, 99 ans, a pu quitter son lit d'hôpital pour rejoindre sa moitié et le confort de leur château. Dès le début de la crise sanitaire en mars 2020, le couple avait quitté le palais de Buckingham et l'agitation londonienne pour se confiner en petit comité à Windsor.